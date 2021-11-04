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04 Kasım 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 17:30:00

Üçüncü kez annelik mutluluğu

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Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinde rol alan Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu.

Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinde rol alan Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu. Daha önce iki erkek çocuk dünyaya getiren Korel, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Bir kızı olan oyuncu, bebeğine Leyla adını verdi. Korel ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında oyuncuya oğulları Ali ve Han da eşlik etti.

Etiketler : Vatanım Sensin Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu
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