Üçüncü kez annelik mutluluğu

Son olarak 'Vatanım Sensin' dizisinde rol alan Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu. Daha önce iki erkek çocuk dünyaya getiren Korel, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Bir kızı olan oyuncu, bebeğine Leyla adını verdi. Korel ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında oyuncuya oğulları Ali ve Han da eşlik etti.

