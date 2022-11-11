üç yıl sonra vizyonda

İlker Ayrık, Hande Soral ve Erdal Özyağcılar'ın başrolünü paylaştığı 'Müstakbel Damat' filmi pandemi nedeniyle 973 gün gecikmeli seyirciyle buluşabildi.

Çekimleri 3 yıl önce tamamlanan 'Müstakbel Damat' sinema filmi vizyona giriyor. Araya giren pandemi nedeniyle vizyon tarihi sürekli ertelenen film, önceki akşam Maslak Tim Show Center'da gerçekleşen galayla görücüye çıktı. Filmde İlker Ayrık, Hande Soral ve Erdal Özyağcılar oynuyor. Gösterim öncesi kameraların karşısına geçen Hande Soral, "3 yıldır bugünü bekliyoruz. Umuyorum ki gerçek bir aile komedisi izlemek isteyen seyirciler sinema salonları doldurur" dedi. Geçen ay filmin basın toplantısında "İkinci filme ikinci çocuk olabilir" diyen Hande Soral'a sözleri hatırlatıldı. Soral, "Eşimle vermemiz gereken bir karar bu" deyince araya giren Erdal Özyağcılar eşine seslendi, "Belki ikinci filme çocuk haberi bizden gelir" diyerek herkesi güldürdü.