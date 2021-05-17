Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Son dönemde yaptıklarıyla sürekli eleştiri oklarının hedefinde olan Türkiye güzeli Şevval Şahin, 'artık yeter' dedi. Her fırsatta zayıflığıyla ya da lüks yaşam tarzıyla takipçileri tarafından olumsuz yorumlara alan Şahin, ''2018'den beri duymadığım hakaret ve çirkin söz yok. Göz önündeyim diye bu kadar üstüme gelmenize hakkınız yok. Kadının en büyük düşmanı yine kadındır sözüne maalesef katılıyorum'' diyerek son noktayı koydu.