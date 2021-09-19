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19 Eylül 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 18:00:00

Üç Kuruş sete çıktı

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Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Aytaç Uşun, Damla Makar ve Burak Altay'ın yer aldığı 'Üç Kuruş' dizisi sete çıktı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Aytaç Uşun, Damla Makar ve Burak Altay'ın yer aldığı 'Üç Kuruş' dizisi sete çıktı. Kamera karşısına geçen oyuncuların keyfi yerindeydi. Projenin senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim kaleme alırken yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizide Kaygılaroğlu, kumarhane işleten Kartal rolüne hayat verecek.

Etiketler : Uraz Kaygılaroğlu Ekin Koç Nesrin Cavadzade
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