‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı

İclal Aydın'ın romanı 'Üç Kız Kardeş'ten uyarlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya, Almila Ada ve Nazlı Senem Ünal gibi isimlerin yer aldığı diziye tescilli bir yakışıklı dahil oldu. Fashion Tv 2020 Türkiye birincisi seçilen Mert Özcan, dizinin kadrosuna katıldı. Özcan yapımda Erkan karakterine hayat verecek.