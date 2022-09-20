VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mavi Vatan'da oyunlar bozuluyor!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Ukrayna'nın karşı saldırı taktiği biliniyormuş!
Türkiye, demiryolu ile Körfez ülkelerine bağlanacak
Meteorların ses sinyalleri yakalandı
Zonguldak'ta palamut bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı
Guterres ve Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi" için iyi niyet beyanı imzaladı
Japonya'da Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı
Almanya'da üretici fiyatları, ağustosta tarihinin en yüksek artışını kaydetti
Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor
Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeden sofraya
Üç günde 10 bin kişilik buluşma
Ateşteyim düeti
Evlendiler
90'lar gecesi
En güzeli seçecekler
60 Bin liralık yemek
SMA'lı aile belli oldu
7 yıl sonra yeniden
Karadeniz âşıkları
'Eski'ler Hadise'ye karşı
Eğlence ortamlarındaki gürültü sağır edebilir
Anne adayları dikkat! Magnezyum eksikliği çocuğun gelişimini etkiliyor
20 Eylül 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 14:30:00

Üç günde 10 bin kişilik buluşma

ABONE OL

Şarkıcı Sıla, sahne maratonuna hız verdi. Üç gün peş peşe düzenlenen konserleriyle Sıla, yaklaşık 10 bin kişilik hayran kitlesine ulaştı.

Şarkıcı Sıla, sahne maratonuna hız verdi. Üç gün peş peşe düzenlenen konserleriyle Sıla, yaklaşık 10 bin kişilik hayran kitlesine ulaştı. Şarkıcı 15 Eylül'de Alaçatı Amfitiyatro'da başlayan sahne maratonunda, 16 Eylül'de Ankara'da Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro'da ve 17 Eylül'de İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Sıla, sahne şovları ve repertuvarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti çekti.

Etiketler : Üç günde 10 bin kişilik buluşma Şarkıcı Sıla Alaçatı Amfitiyatro
Bol bol senaryo okuyorum

Bol bol senaryo okuyorum
Özge ile çalışmak keyifli

Özge ile çalışmak keyifli
Sevgi hiçbir zaman tükenmez

Sevgi hiçbir zaman tükenmez
Allı Turnam performansı

Allı Turnam performansı
Birce hayran bıraktı

Birce hayran bıraktı
24 yıl sonra yeniden

24 yıl sonra yeniden
Romantik evlilik teklifi

Romantik evlilik teklifi
İlanı Aşk

İlanı Aşk
Sosyal medya ilişkileri temelsiz

Sosyal medya ilişkileri temelsiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes