Üç günde 10 bin kişilik buluşma

Üç günde 10 bin kişilik buluşma

Şarkıcı Sıla, sahne maratonuna hız verdi. Üç gün peş peşe düzenlenen konserleriyle Sıla, yaklaşık 10 bin kişilik hayran kitlesine ulaştı. Şarkıcı 15 Eylül'de Alaçatı Amfitiyatro'da başlayan sahne maratonunda, 16 Eylül'de Ankara'da Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro'da ve 17 Eylül'de İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Sıla, sahne şovları ve repertuvarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti çekti.