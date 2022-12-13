Üç çocuğu bir arada

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, eski eşi Tuba Büyüküstün ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Toprak ve Maya'nın kardeşleri Deniz Ali'yi öptüğü anı paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda Gözde Yılmaz ile evlenen Saylak, üç çocuğunun yer aldığı kareyi paylaşıp 'E daha ne olsun' notunu yazdı. Saylak'ın paylaşımını Ezgi Mola, Burcu Biricik, Birce Akalay, Arzum Onan, Kalben, Özge Özberk, Demet Evgar ve Ece Yörenç gibi birçok ünlü isim beğenip yorum yaptı.

