Tuzak'a geri sayım

Başrollerini Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaşacağı 'Tuzak' dizisi izleyicisiyle buluşmak için geri sayıma başladı. Çekimleri devam eden yapımın yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Dizide, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesi anlatılıyor.

