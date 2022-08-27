'Tuzak' için heyecanlı

Oyuncu Akın Akınözü'yle birlikte yeni sezonda 'Tuzak' adlı dizide ekranda boy gösterecek olan Bensu Soral, Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, Da Mario adlı mekânda kız arkadaşlarıyla buluşarak yemek yedi. Çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet eden Soral, yeni projesi hakkında, "Çok güzel bir iş olacak" dedi. Soral, dizide Çiçek karakterine hayat verecek.