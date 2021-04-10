Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı
Ardahan'da 'Fuad' isimli yeni bir dizi çeken Tuvana Türkay, kısa süreliğine İstanbul'a geldi.
Ardahan'da 'Fuad' isimli yeni bir dizi çeken Tuvana Türkay, kısa süreliğine İstanbul'a geldi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan oyuncu, gazetecilerden köşe bucak kaçtı. Türkay, görüntü vermemek için aracını almaya arkadaşını gönderdi. Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Türkay, "Yeni işe başladım. Yapımcım konuşmamı yasakladı" deyip, kendisinde uzatılan mikrofonlara konuşmaktan kaçındı.
Recep ASLAN