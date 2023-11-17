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Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
17 Kasım 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 08:30:00

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

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TRT'nin 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde rol alan oyuncu Tuvana Türkay, "Beni şarkıcı zannedenler var, oyunculuk mesleğim müzik hayatım insan ne olursa olsun hayatından vazgeçebilir mi?" diyerek müziğe olan tutkusunu vurguladı.

TRT'nin 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde rol alan oyuncu Tuvana Türkay, Radyo Trio'da yayınlanan 'Metin Özülkü İle Müzik Molası' programına konuk oldu.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Türkay, "Beni şarkıcı zannedenler var, oyunculuk mesleğim müzik hayatım insan ne olursa olsun hayatından vazgeçebilir mi?" diyerek müziğe olan tutkusunu vurguladı.

'AH AŞK' ŞARKISI ALPER'E Mİ?

Türkay, 'Ah Aşk' adlı şarkısını eski bir sevgilisine yazdığını itiraf etti.

Türkay, "Ah Aşk Şarkısını ona yazdım! Ağlaya zırlaya yazdığım bir şarkı bu. Anlatırken hala sesim titriyor. Bu kişinin yeri her zaman çok özel kalacak. Kim olduğu ölene kadar benim sırrım olacak" dedi. Türkay, Alper Potuk ve İzzet Antebi ile aşk yaşamıştı.

Etiketler : oyuncu şarkıcı tuvana türkay
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