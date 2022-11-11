Tuvana biyografi filminde

2014 yılında vefat eden merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın biyografisinin anlatılacağı 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin hazırlıkları tamamlandı. Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağı yapıma Tuvana Türkay, dahil oldu. Türkay, filmde 'Selma' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yapım ekibi dün sete çıkarak kamera karşısına geçti. Filmde Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak olan yapımın 2023'ün ilk aylarında vizyona girmesi planlanıyor.