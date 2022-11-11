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11 Kasım 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 11:00:00

Tuvana biyografi filminde

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2014 yılında vefat eden merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın biyografisinin anlatılacağı 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin hazırlıkları tamamlandı.

2014 yılında vefat eden merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın biyografisinin anlatılacağı 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin hazırlıkları tamamlandı. Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağı yapıma Tuvana Türkay, dahil oldu. Türkay, filmde 'Selma' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yapım ekibi dün sete çıkarak kamera karşısına geçti. Filmde Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak olan yapımın 2023'ün ilk aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

Etiketler : Tuvana biyografi filminde Murat Göğebakan Kalbim Yaralı
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