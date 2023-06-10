Turneye başladı

Şarkıcı Buray, 'Yaz Konserleri' turnesi kapsamında İzmir ve Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi. Kerkisolfej organizasyonunda Buray sahnesinde dünden bugüne kadar olan sevilen eserlerini seslendirdi. Buray turne kapsamında, 9 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da, 12 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 14 Temmuz'da Çeşme Açıkhava'da ve 15 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.