Turneye başladı
Buray, 'Yaz Konserleri' turnesi kapsamında İzmir ve Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi.
Şarkıcı Buray, 'Yaz Konserleri' turnesi kapsamında İzmir ve Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi. Kerkisolfej organizasyonunda Buray sahnesinde dünden bugüne kadar olan sevilen eserlerini seslendirdi. Buray turne kapsamında, 9 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da, 12 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 14 Temmuz'da Çeşme Açıkhava'da ve 15 Temmuz'da Altınoluk Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşacak.