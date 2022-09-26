Türkülü fragman
Saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşımaya hazırlanan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminden yeni fragman yayınlandı.
Saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşımaya hazırlanan "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filminden yeni fragman yayınlandı. Fragman, ustanın aramızdan ayrılışının anısına ithafen "Neredesin Sen" türküsü eşliğinde izleyiciyle buluştu. Filmde kullanılan türküyü, sanatçının gençliğini canlandıran Bektaş Dolu seslendirdi. Yapımda Zara, Neşet Ertaş'ın annesi rolünü üstlendi. Film 23 Aralık'ta vizyona girecek.