09 Mart 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 14:30:00
Türkü ziyafeti
'Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uğur Uzunel ile Tansel Öngel'den türkü performansı geldi.
'Masumlar Apartmanı'ndaki performanslarıyla son dönemin dikkat çeken oyuncularından Uğur Uzunel ile Tansel Öngel'den türkü performansı geldi. İkili, set arasında 'Dostum Dostum' türküsünü seslendirdi. Tansel Öngel'in sazına sesiyle eşlik eden Uğur Uzunel'in performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü.