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05 Şubat 2021 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 11:23:00

Türkü de dinlerim, halay da çekerim

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Katıldığı sabah programında halay çeken Müge Boz, bu görüntüler sonrası çok sayıda eleştiri aldığını söyledi.

Katıldığı sabah programında halay çeken Müge Boz, bu görüntüler sonrası çok sayıda eleştiri aldığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Halay çekmeyi bana yakıştıramayanları anlayamıyorum. Türkü dinlemeyi, halk oyunlarımızın hepsini beğeniyorum. Halay çekmek ve marjinallik arasındaki ilişkiyi biri bana anlatsın. Ötekileştirmek bana göre değil. Bence önemli olan farklılıklarımızı kabul etmek" dedi.

Etiketler : müge boz halay türkü
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