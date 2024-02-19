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19 Şubat 2024 Pazartesi 06:52:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 06:52:00

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

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Türkiye güzeli Nursena Say, Miss World Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmek için Hindistan'a gitti.

Bir ay kampta olacağını söyleyen Say, ''Heyecanla beklediğim an sonunda geldi. Güzel ülkemiz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek temennisiyle'' dedi. Say, yoğun temposunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer aldığını söyledi. Ünlü güzel, ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrası çocukların psikolojik destek alması ve sosyal hayata tekrar dönebilmeleri için çalışmalar yaptı. Aynı zamanda mimarlık mezunu olan Nursena Say, depremzedeler için üretilen ahşap evlerin de tasarımını üstlendi.

Etiketler : türkiye hindistan güzellik
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