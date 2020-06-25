  • BIST
    114139
  • Dolar
    6,8563
  • Euro
    7,6949
  • Altın
    388,5610
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
90 bin dolarlık böcek bulduğunu sanan gençler gerçeği öğrenince şok oldular
Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
Türkiye'nin konuştuğu kazada Alişan kusurlu çıktı! İşte kaza raporu
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! İki futbolcunun testi pozitif çıktı
PKK'lı teröristlerden Hakkari'de işçilere saldırı
Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Maaş veremeyiz, ücretsiz izne çıkaracağız
Youtube'dan canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, TSK'Ya yönelik suçlamaları kaldırınca linç edilmeye ba ...
Çekirdek halk sağlığını tehdit ediyor!
Milli güreşçimiz Hamza Bakır, dünya 2'ncisi oldu
Bakan Koca Koronavirüs 25 Haziran Türkiye tablosunu açıkladı
Bakan Akar'dan flaş açıklama: Oldu bittiye göz yummayız
Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı
Nijerya'da Türk ürünlerine büyük ilgi
Hakkari'de askeri araçla TIR çarpıştı!
ÖSYM Başkanı Aygün'den animasyonlu YKS paylaşımı
Bakan Çavuşoğlu: Sudan halkının her zaman yanında olacağız
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Hedef transit liman ülkesi olmak
Danimarka Mahkemesi Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçiye 3 ay hapis cezası verdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan şehidimiz Eren Bülbül paylaşımı
AYM'den flaş YKS kararı
Çin ile Hindistan sınırında yeni gerilim
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 230'a çıktı
Esenyurt'taki sel baskına soruşturma açıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin raporuna tepki: ABD'nin terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
25 Haziran 2020 Perşembe 23:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 23:00:00

Türkiye'nin konuştuğu kazada Alişan kusurlu çıktı! İşte kaza raporu

ABONE OL

Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi.

İstanbul-İzmir otoyolunda, Manisa'nın Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, İzmir yönüne giden Alişan olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cip, takla attı.

Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı Marianne Villamer Candayan (43) ise yaralandı.

38 METRE SÜRÜKLENDİ

Şarkıcı ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili rapor hazırlandı. Jandarma tarafından hazırlanan raporda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi.

RAPORDA ALİŞAN KUSURLU BULUNDU

Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi. Kazanın oluşumunda Alişan'ın, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER