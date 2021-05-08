Türkiye'nin kahramanları dizide

TRT 1'in ilgiyle izlenen 'Teşkilat'ın yeni bölümünde Jandarma Özel Harekat yer aldı. Onuncu bölümde İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Jandarma Özel Harekat personelinin yer aldığı sahnelerin çekiminde Türkiye'nin gerçek kahramanları da oynadı. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun oynadığı aksiyon sahnelerinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Özel Operasyon Taburu da kamera karşısına geçti.

