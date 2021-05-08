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08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00

Türkiye'nin kahramanları dizide

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TRT 1'in ilgiyle izlenen 'Teşkilat'ın yeni bölümünde Jandarma Özel Harekat yer aldı.

TRT 1'in ilgiyle izlenen 'Teşkilat'ın yeni bölümünde Jandarma Özel Harekat yer aldı. Onuncu bölümde İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, Jandarma Özel Harekat personelinin yer aldığı sahnelerin çekiminde Türkiye'nin gerçek kahramanları da oynadı. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun oynadığı aksiyon sahnelerinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Özel Operasyon Taburu da kamera karşısına geçti.

Etiketler : TRT 1 Teşkilat Jandarma Özel Harekat
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