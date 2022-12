Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı... Zirvede Can Yaman var, en hızlı yükselen isim Pınar Deniz

Her hafta pazartesi günleri açıklanan IMDb Starmetre'de oyuncuların sıralamaları değişebiliyor. Socipol'ün yayınladığı rapora göre 2022 yılının ilk 50 haftasının ortalaması sıralandığında Türkiye'nin globalde en çok tanınan oyuncularının listesi de ortaya çıkmış oluyor. Ortalama sıra, bir oyuncunun dünyadaki bilinirliği açısından önemli. Starmetre'de ortalama olarak üst sırada yer almak, o oyuncu için bütün bir yıl ilgiyi belli seviyede tuttuğu anlamına da geliyor.

Can Yaman, Hande Erçel, Kerem Bürsin yükselen yıldızlar

Can Yaman, 11 milyonu aşkın isim arasında ortalama 4067 sırada yer aldı. 2021'de ortalama sıralaması 6131 olan Can Yaman, bu yıl aynı zamanda toplamda 89 kere ilk 5000 isim arasına girerek Türk oyuncular içinde bu alandaki Kıvanç Tatlıtuğ'un rekorunu kırmış oldu. Can Yaman'ı, son olarak birlikte Sen Çal Kapımı dizisiyle uluslar arası üne kavuşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin takip ediyor. Bu üç ismin ortak noktası henüz hiçbir global dijital platformunda iş yapmamış olmaları. Bu da dijital platformların oyunculara global bilinirlik kazandırdığı tezini ortadan kaldırıyor.

En çok yükselen oyuncu Pınar Deniz

IMDb sıralamasında en hızlı yükselen isim Pınar Deniz. Pınar Deniz'ın geçen yıl ortalama sıralaması 19892 idi. Bu sene ise 9645. Olarak Türk oyuncularda 8. Sıraya yerleşti. Sıralamasını 10 bin kişi birden geliştiren Pınar Deniz en hızlı yükselen oyuncu oldu. Onu Yargı'daki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu takip ediyor.

Türk oyuncuların IMDb karnesi

Dünya çapında bilinirliğin göstergesi olan IMDb Starmetre'de rekor 24/12/2018 tarihinde 42. Olan Ayça Ayşin Turan'a ait. İlk Türk yapımı Netflix dizisi The Protector'un yayınlanmasından sonra dizinin 3 oyuncusu aynı hafta ilk 250 ismin arasına girmişti. Sonrasında yayına başlayan Atiye dizisi oyuncuları listede üst sıralara yerleşmişti. Tüm zamanların IMDb ortalama sıralamasında liderlik açık ara Kıvanç Tatlıtuğ'da olsa da Tatlıtuğ bu sene ortalamada ancak 5. Sırada yer alabildi.

Global bilinirliğin göstergesi

IMDb sıralamasında ilk 10.000 isim arasında yer almak büyük bir prestij göstergesi ve uluslararası bilinirliğin işareti olarak kabul ediliyor. Ortalama olarak ilk 10 bin içinde yer almak ise bütün bir yıl ilgiyi üzerine çekmek anlamına geliyor.

Socipol'ün 2022 Ortalama IMDb raporuna ve ilk 30 isme https://socipol.com/v2/index.php?c=trends_2022 adresinden ulaşabilirsiniz.

IMDb Nedir?

Açılımı "Internet Movie Database" olan IMDb dünyadaki tüm ülke ve dönemlerin sinema ve televizyon filmleri ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veritabanıdır. Veritabanındaki içeriklerin yanı sıra, kullanıcıların ürünlere verdikleri oylar, arama sonuçları, popülarite endekslerine göre puanlama ve sıralama yapar