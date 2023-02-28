Türkiye konserleri ekime ertelendi

İsveçli şarkıcı Jay-Jay Johanson'un şubat ayında Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan iki konseri, deprem felaketi sebebiyle ekim ayına ertelendi. Jay-Jay Johanson, 20 Ekim Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 21 Ekim Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak. Sanatçı, konserlerinde, geçtiğimiz yıl yayınlanan son albümü 'Rorschach Test'ten şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de seslendirecek.