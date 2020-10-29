Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Demet Özdemir’in geçtiğimiz günlerde “Türkan Şoray’ın hayatını oynamak isterim” sözleri karşısında Yağmur Ünal, “Demet çok beğendiğim bir oyuncu ama bu soruyu anneme sorun” karşılığını verdi.