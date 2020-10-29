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29 Ekim 2020 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 10:21:00

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Demet Özdemir’in geçtiğimiz günlerde “Türkan Şoray’ın hayatını oynamak isterim” sözleri karşısında Yağmur Ünal, “Demet çok beğendiğim bir oyuncu ama bu soruyu anneme sorun” karşılığını verdi. 

Etiketler : Türkan Şoray Yağmur Ünal Demet Özdemir
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