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17 Nisan 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 18:00:00

Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş

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Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu ile birlikte 'Yeşilçam' dizisinde rol alan Selin Şekerci, Yeşilçam sineması hakkında konuştu.

Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu ile birlikte 'Yeşilçam' dizisinde rol alan Selin Şekerci, Yeşilçam sineması hakkında konuştu. Eski Türk filmlerinin hepsini izlediğini söyleyen Şekerci, "Çok sosyal bir çocukluk geçirmediğim için o filmler benim kaçış planım gibiydi. Perdelerden elbise yapıp az mı taklit ettim Türkan Şoray'ı, Emel Sayın'ı ve daha nicelerini" dedi. Şekerci dizide canlandırdığı 'Mine Cansu' karakterini bir Matruşka bebeği olarak yorumladı.

Etiketler : çağatay ulusoy afra saraçoğlu yeşilçam selin şekerci türkan şoray
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