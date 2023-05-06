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06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:48:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:48:00

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Baba sevgisi görmedim

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Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, babası Halit Şoray'la ilgili, "Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım" dedi.

Kuşadası'nda düzenlenen bir söyleşide sevenleriyle bir araya gelen Türkan Şoray, kariyeri ve hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sinema sektörüne adım atmadan önceki hayatının hüzünlü geçtiğini söyleyen usta oyuncu, "Çocukken sadece annem başımı okşuyordu. Biraz baba sevgisinden mahrum yaşadım. Tam sevgiye doyamadım" dedi. Sinema kariyerinin büyük bir bölümünün aşk filmleri çevirerek geçtiğini ifade eden Şoray, "Ben profesyonel oyunculuk dersi almadan sinemaya başladım. Kamera önünde hep içgüdülerim ve duygularımla oynadım. Oynayabilmeniz için aşkı kalbinizde hissetmeniz lazım. Hiçbir filmimde suni gözyaşı dökmedim. O yüzden kameranın çekime başlamasıyla durması arasında geçen sürede bütün duyguları hissederek ve yaşayarak karakteri canlandırdım" diye konuştu.

Etiketler : türk sineması türkan şoray sultan halit şoray
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