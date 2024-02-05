1978 yılında yönetmenliğini Ejder İbrahimov'un yaptığı Ferhat ile Şirin-Bir Aşk Masalı filminde başrol oyuncusu olarak yer alan Türkan Şoray 46 yıl sonra filmin yeniden gösterimi için onur konuğu olarak Moskova'daydı. Salonu Rusça "İyi akşamlar, değerli dostlarım" diyerek selamlayan Şoray, gerçekleştirdiği konuşmasında şiir dendiğinde, aklımıza gelen ilk ismin Nâzım Hikmet olduğunu söyleyerek Nâzım için yeniden Moskova'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.