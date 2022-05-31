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31 Mayıs 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 12:00:00

Türk yıldızlara dijital talep

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Tüm dünyada popüler olan Türk yapımları, Türk oyunculara olan hayranlığı da beraberinde getirdi.

Tüm dünyada popüler olan Türk yapımları, Türk oyunculara olan hayranlığı da beraberinde getirdi. Hayranlık derecesi, yüksek izlenme oranlarından sonra video mesaj platformu popile.com'da da kendini gösterdi. Yapılan araştırmaya göre Avrupa ve Ortadoğu'da en çok video mesajla buluşmak istedikleri ünlü isimlerin başında ise; Burak Özçivit, Engin Akyürek ve Hande Erçel olduğu öğrenildi. Oyuncular, sanatçılar ve fenomenlerden oluşan yüzlerce ismin yer aldığı Popile'de, doğum günü, tebrik veya sadece hayran oldukları ünlülerin ağzından kendi isimlerini duymak için, Türkiye'den sonra yurtdışından da bir çok hayranın sıraya girdiği öğrenildi.

Etiketler : Türk yıldızlara dijital talep popile.com Burak Özçivit Engin Akyürek
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