Türkan Şoray, Yeşilçam film müzikleri ve sahneleriyle zamanda yolculuğa çıkıyor.

Türk Sineması'nın Sultan'ı Şoray, 10 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahne alacak.

'Mavi Eşarp', 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Dila Hanım' birçok filmden alıntılar Şoray'ın anlatımıyla yeniden hayat bulacak.

Şoray, ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde, filmlerinden müziklerin seslendirileceği için ayrı bir heyecan yaşıyor.