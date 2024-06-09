VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
09 Haziran 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 16:00:00

Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray film müzikleriyle sahnede

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Türk Sineması'nın Sultan'ı olarak anılan Türkan Şoray sevenlerini zaman yolcuğuna çıkarak. Türkan Şoray, Yeşilçam film müzikleri ve sahneleriyle yeni bir heyecan yaşatacak.

Türkan Şoray, Yeşilçam film müzikleri ve sahneleriyle zamanda yolculuğa çıkıyor.

Türk Sineması'nın Sultan'ı Şoray, 10 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahne alacak.

BİRÇOK FİLMDEN ALINTILAR YENİDEN HAYAT BULACAK

'Mavi Eşarp', 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Dila Hanım' birçok filmden alıntılar Şoray'ın anlatımıyla yeniden hayat bulacak.

Şoray, ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde, filmlerinden müziklerin seslendirileceği için ayrı bir heyecan yaşıyor.

Etiketler : türk sineması yeşilçam sultan türkan şoray
70'lik oldu

70'lik oldu
2 ülke 1 klip

2 ülke 1 klip
Gönüllere dokunacak

Gönüllere dokunacak
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
"Hayatım film olmasın"

"Hayatım film olmasın"
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
Haluk Bilginer 70 yaşında

Haluk Bilginer 70 yaşında
Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!

Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!
Görkem'in sonu Bihter gibi olacak

Görkem'in sonu Bihter gibi olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX