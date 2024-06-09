Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray film müzikleriyle sahnede
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Türk Sineması'nın Sultan'ı olarak anılan Türkan Şoray sevenlerini zaman yolcuğuna çıkarak. Türkan Şoray, Yeşilçam film müzikleri ve sahneleriyle yeni bir heyecan yaşatacak.
Türkan Şoray, Yeşilçam film müzikleri ve sahneleriyle zamanda yolculuğa çıkıyor.
Türk Sineması'nın Sultan'ı Şoray, 10 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 35 kişilik senfoni orkestrasıyla sahne alacak.BİRÇOK FİLMDEN ALINTILAR YENİDEN HAYAT BULACAK
'Mavi Eşarp', 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Dila Hanım' birçok filmden alıntılar Şoray'ın anlatımıyla yeniden hayat bulacak.
Şoray, ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde, filmlerinden müziklerin seslendirileceği için ayrı bir heyecan yaşıyor.