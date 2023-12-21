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21 Aralık 2023 Perşembe 07:14:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 07:14:00

Türk Sineması dünyayla yarışıyor

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Türk Sinemasının 109. yılı onuruna AKM'de 'Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması Ödül Töreni' yapıldı.

Gecede Tamer Karadağlı, Aslı Bekiroğlu, Naz Elmas ve Hasan Can Kaya gibi isimlere ödüllerini Zihni Göktay ve ünlü film yapımcısı Şükrü Avşar takdim etti. Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türk sineması bugün dünya sinemalarıyla yarışıyor. Kore, Hindistan, İran, Hollywood'u geride bıraktı" dedi. Usta oyuncu Zihni Göktay ise, sinema ve dizileri meşhur olmak için yapmadıklarına dikkati çekti. Oyuncu, "Tiyatro her zaman bize ekmek parasını verdi ama köfte ve kıyma parasını vermedi. Onun için tiyatro dışında da gittik oynadık. Çocuklarımızın okul masrafını, odun kömür masrafını sinema, televizyon ve radyonun getirdiği paralarla yaptık" dedi.

Etiketler : sinema ödül tören
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