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05 Mayıs 2022 Perşembe 16:16:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 17:41:00

Türk işi kutlama

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Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu ve Orçun Kaptan'ın başrollerinde yer aldığı 'Şimdi Yandık' filminin oyuncuları son set gününü baklava ile kutladı.

Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu ve Orçun Kaptan'ın başrollerinde yer aldığı 'Şimdi Yandık' filminin oyuncuları son set gününü baklava ile kutladı. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in yaptığı yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan'ın üstlendiği komedi yapım, 3 Haziran'da vizyona giriyor. 10 tepsi baklavayla son gün kutlaması yapan ekip, "Tatlı güldüreceğiz, gülmekten şeker komasına gireceğiz" diyerek espri yaptı. Film, Türkiye'nin ilk vodvil komedisi olma özelliğini taşıyor.

Etiketler : ersin korkut tarık pabuççuoğlu nazlı tosunoğlu
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