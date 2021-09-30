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30 Eylül 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 10:00:00

Türk filmleri Taşkent'te

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8. Taşkent Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmleri seyirciyle buluşacak.

8. Taşkent Uluslararası Film Festivali'nde Türk filmleri seyirciyle buluşacak. Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" dahil toplam 11 seçkin film gösterime sunulacak.

8. Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne Türk filmleri damga vuracak. Festivalin Türkiye özel bölümünde, Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi dahil toplam 11 seçkin film gösterime sunulacak. Festival önceki gün Taşkent'te start aldı. 50'ye yakın ülkeden 300'den fazla sanatçısının katıldığı festivale Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın başkanlığında 50'den fazla sanatçı katıldı. Kırmızı halıda genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Melisa Aslı Pamuk kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Festivale ayrıca Nuri Bilge Ceylan, Ercan Kesal, Oktay Kaynarca, Erkan Petekkaya, Nazan Kesal'in de aralarında bulunduğu usta yönetmen ve oyuncular katılacak.

Etiketler : Türk filmleri Nuri Bilge Ceylan Ahlat Ağacı Semih Kaplanoğlu
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