Türk erkeği romantik değil

Banu Zorlu, Türk ve İtalyan erkeklerini kıyasladı. Şarkıcı, "Ortak yanları çok kıskanç olmaları... Ama onlar daha romantik, Türk erkeği o kadar değil" dedi.

Şarkıcı ve yapımcı Banu Zorlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Zorlu, önceki gün Beylikdüzü Villa Palace adlı mekanın açılışında sahne aldı. Burçak Atabalık ve Elvan Karapehlivan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta sahne performansıyla dinleyicilerinden tam not aldı. Uzun süredir kalbi boş olan Zorlu, pandemi döneminde ayrıldığı İtalyan sevgilisiyle ilgili, "Pandemi bizi ayırdı, kısmet değilmiş olmadı. Ben dünya vatandaşıyım. Hani diyorlar normalde niye Türk erkeği değil benim öyle bir seçimim yok. Yurtdışında çok vakit geçirdiğim için yabancı erkek denk geliyor herhalde" dedi.

Çirkin kadın yoktur

Habercilerin, "Türk erkeklerinin İtalyan erkeklere benzediği" yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Zorlu, "Ortak yanları çok kıskanç olmaları... Ama onlar daha romantik Türk erkeği o kadar değil, ben öyle düşünüyorum. Yalansız dolansızlar" diyerek tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Zorlu, modacısı Selma Oruç Atelier ve kuaförü Emine Çıray'ı yanından ayırmıyor. Çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır diyen Zorlu bunun bir ekip işi olduğunu ve her daim şıklığının ve güzelliğinin bu ekibe borçlu olduğunu belirtti.