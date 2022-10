Türk dizileri Cannes yolcusu

Birçok yerli diziyle MIPCOM'a katılmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen içerik fuarlarından MIPCOM, bu yıl 17-20 Ekim tarihleri arasında Cannes'da düzenlenecek. Fuarda Bir Küçük Günışığı (A Little Sunshine) ve Ben Bu Cihana Sığmazam'ın (The Father) yanı sıra Kardeşlerim (For My Family), Kuruluş Osman (The Ottoman), Destan, Yalnız Kurt (Lone Wolf), Hakim (Your Honor) ve Kalp Yarası (Wounded Heart) gibi diziler görücüye çıkacak.