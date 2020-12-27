Türk–Alman projeler geliyor

Yapımcılık alanında işlere imza atan Banu Zorlu, önceki gün başrollerini Pelin Karahan, Meral Çetinkaya, Damla Alibeşe ve Hülya Duyar’ın paylaştığı “Dalgalar ve İzler” filminin çekimlerini ziyaret etti. Zorlu, ses getirecek yeni projelere de imza atacağını müjdeledi. Kendi şirketi Aura1'in Alman yapım şirketi Acto ile imza attığını söyleyen ünlü isim, ‘’Türk – Alman yapımı film ve dizilere imza atacağız. Avrupa ve Amerika’da da güzel projelerde yer alacağız” dedi.

Recep ASLAN





