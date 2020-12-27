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27 Aralık 2020 Pazar 22:27:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 12:35:00

Türk–Alman projeler geliyor

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Usta oyuncu Meral Çetinkaya “Çekimler güzel gidiyor. Kadın hikayesi ve Yeşilçam kokusu var. Okuduğumda heyecanlandım. Festival filmi, inşallah tüm ödülleri alırız” dedi.

Yapımcılık alanında işlere imza atan Banu Zorlu, önceki gün başrollerini Pelin Karahan, Meral Çetinkaya, Damla Alibeşe ve Hülya Duyar’ın paylaştığı “Dalgalar ve İzler” filminin çekimlerini ziyaret etti. Zorlu, ses getirecek yeni projelere de imza atacağını müjdeledi. Kendi şirketi Aura1'in Alman yapım şirketi Acto ile imza attığını söyleyen ünlü isim, ‘’Türk – Alman yapımı film ve dizilere imza atacağız. Avrupa ve Amerika’da da güzel projelerde yer alacağız” dedi.

Recep ASLAN


Etiketler : meral çetinkaya banu zorlu pelin karahan
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