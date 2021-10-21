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21 Ekim 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 11:00:00

Turistlerden yoğun ilgi

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TRT'nin 'Alparslan Büyük Selçuklu' adlı dizisinde Barış Arduç ile başrollerini paylaşacak olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan'la objektiflere yansıdı.

TRT'nin 'Alparslan Büyük Selçuklu' adlı dizisinde Barış Arduç ile başrollerini paylaşacak olan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan'la objektiflere yansıdı. Özçivit Ailesi, İstinye Park'ta mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetleri inceledi. Oyunculara yabancı turist hayranları yoğun ilgi gösterdi. Çift, bir mekana geçerek ailecek yemek yedikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Etiketler : Turistlerden yoğun ilgi Alparslan Büyük Selçuklu TRT Barış Arduç
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