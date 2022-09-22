Tüp bebekle anne olacağım

Geçtiğimiz günlerde iş adamı sevgilisi Mehmet Kaan Çelik'le evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Zen yeniden anne olmak istediğini söyledi. Şarkıcı, "Ben yıllardır tekrar anne olmak için çok uğraştım. Kaan da bana ilk böyle yaklaştı 'bir çocuğumuz olsun mu' diye... İlişkiye başladık buralara geldi" dedi. Yeniden anne olmak istediğini belirten Zen, "45 yaşındayım ama korkmuyorum, yaş dediğimiz şeyi de biz sınırlıyoruz aslında. Dün gidip kan testi verdik. Önümüzdeki ay evlenip sonra çocuğu yaparız, tüp bebek olunca ikiz oluyor hayırlısı olsun" dedi. Aslı Zen'in 11 yaşında Mayra adında bir kızı var.