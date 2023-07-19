Tüm kumaşları satın aldı

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün kumaş alışverişine çıktı. Ersoy, bir mağazada yaklaşık 4 buçuk saat kendisine kumaş seçti. Ersoy, beğendiği 5 deseni kendine özel kapattı ve tüm toplarıyla birlikte tam 250 metre saf ipek kumaşı satın aldı. Ersoy, "Kimseyle pişti olmaya gerek yok. Bu yüzden benim üzerimde görülen yalnızca bende olur. Ben kimseyle pişti olmam" dedi ve mağazaya 600 bin lira ödedi.