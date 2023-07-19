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19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:59:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:59:00

Tüm kumaşları satın aldı

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Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün kumaş alışverişine çıktı. Ersoy, bir mağazada yaklaşık 4 buçuk saat kendisine kumaş seçti.

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün kumaş alışverişine çıktı. Ersoy, bir mağazada yaklaşık 4 buçuk saat kendisine kumaş seçti. Ersoy, beğendiği 5 deseni kendine özel kapattı ve tüm toplarıyla birlikte tam 250 metre saf ipek kumaşı satın aldı. Ersoy, "Kimseyle pişti olmaya gerek yok. Bu yüzden benim üzerimde görülen yalnızca bende olur. Ben kimseyle pişti olmam" dedi ve mağazaya 600 bin lira ödedi.

Etiketler : Tüm kumaşları satın aldı Sanatçı Bülent Ersoy kumaş alışverişi
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