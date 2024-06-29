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29 Haziran 2024 Cumartesi 19:57:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 19:57:00

Tükenmişlik sendromuna tatil çözümü

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Tükenmişlik sendromu yaşayan oyuncu Müjde Uzman, Alaçatı'da tatil yaparak moral depoluyor.

'Tükendim' diyerek başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılan oyuncu, yapımdaki rol arkadaşı Doğukan Güngör'le objektiflere yansıdı. İkili, bir mekanda birlikte kahvaltı yaptı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Uzman, "İyi olmak için sevdiğim arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Büyütüldüğü kadar bir durum yok. Bazen ben de herkes gibi sıkıntı yaşıyorum. Geçecek" diye konuştu.

Etiketler : Tükenmişlik sendromu Oyuncu Müjde Uzman
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