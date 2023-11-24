Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk, geçmişte kendisinin yaşadığı bir aldatılma hikayesini yeni şarkısı 'İhanet'te anlattı. Özerk, şarkının klibinde de 40 kiloluk el dokuması halıyı yaklaşık 4 saat boyunca sırtında taşıdı. Özerk ¨Yıllar önce beğenerek satın aldığım, Güneydoğu Anadolu'nun dağ köylerindeki kadınların dokuduğu bu kıymetli halıyı evimde de özel bir köşede sergiliyorum. 100 kilo da olsa emeği sırtımda taşırım¨ dedi.