23 Mayıs 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 11:30:00
Tuğba da o linke bastı
Son dönemde magazin dünyasında birçok ismin hesabını hackleyenlerin radarında bu kez Tuğba Altıntop vardı.
Son dönemde magazin dünyasında birçok ismin hesabını hackleyenlerin radarında bu kez Tuğba Altıntop vardı. Tuğba Altıntop, kendisine gönderilen bir linke tıklamasıyla hesabının dolandırıcılarının eline geçmesine fırsat verdi. Altıntop'un hesabından para kazanmak için bazı hesapların tanıtımı yapılıyor.