Tuğba da o linke bastı

Son dönemde magazin dünyasında birçok ismin hesabını hackleyenlerin radarında bu kez Tuğba Altıntop vardı. Tuğba Altıntop, kendisine gönderilen bir linke tıklamasıyla hesabının dolandırıcılarının eline geçmesine fırsat verdi. Altıntop'un hesabından para kazanmak için bazı hesapların tanıtımı yapılıyor.

