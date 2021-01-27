27 Ocak 2021 Çarşamba 11:29:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 11:29:00
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı
Tuğba Altıntop'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Tuğba Altıntop, kızlarının babası Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı. Ünlü isim, " Herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Her şey yerinde güzel" mesajını yazdı. Altıntop’un bu hareketine takipçileri bir anlam veremedi.
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