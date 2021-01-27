Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı

Tuğba Altıntop, kızlarının babası Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı. Ünlü isim, " Herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Her şey yerinde güzel" mesajını yazdı. Altıntop’un bu hareketine takipçileri bir anlam veremedi.