28 Aralık 2020 Pazartesi 23:59:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 09:51:00
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın başrol oynadığı ‘Sadece Bir Gece'nin İğneada'da gerçekleşen çekimleri tablo gibi görüntülere sahne oldu.
Sahilde ve Longoz Ormanları Milli Parkı'nda gerçekleşen çekimler sırasında bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Tuba Ünsal ile Cemal Hünal set aralarında da doğanın tadını çıkardılar.
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