Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler

Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler

Sahilde ve Longoz Ormanları Milli Parkı'nda gerçekleşen çekimler sırasında bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Tuba Ünsal ile Cemal Hünal set aralarında da doğanın tadını çıkardılar.

