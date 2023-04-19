TRT Dijital 40 yapımla açılacak

Cannes'daki MIPTV içerik fuarına katılan TRT'nin satış ve reklam sorumlusu Mustafa İlbeyli, platformun Latin Amerika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Avrupa'nın bir kısmı, Hindistan ve Pakistan'da bu yıl içinde açılacağını açıkladı. Dijital platformda hem reklamlı hem de ücretli üyelik seçenekleri bulunacak. İlbeyli'nin açıklamasına göre platformun açılışında 20 ila 30 yeni yapım yer alacak ve onları her yıl en az 30-40 özel yapım takip edecek.

