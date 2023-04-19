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19 Nisan 2023 Çarşamba 15:51:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 15:51:00

TRT Dijital 40 yapımla açılacak

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TRT dijital yayın platformunu açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cannes'daki MIPTV içerik fuarına katılan TRT'nin satış ve reklam sorumlusu Mustafa İlbeyli, platformun Latin Amerika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Avrupa'nın bir kısmı, Hindistan ve Pakistan'da bu yıl içinde açılacağını açıkladı. Dijital platformda hem reklamlı hem de ücretli üyelik seçenekleri bulunacak. İlbeyli'nin açıklamasına göre platformun açılışında 20 ila 30 yeni yapım yer alacak ve onları her yıl en az 30-40 özel yapım takip edecek.

Etiketler : trt dijital dijital yayın platformu mustafa ilbeyli
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