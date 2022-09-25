Tribute albüm geliyor

Sanatçı Selami Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Şahin, dillere pelesenk olmuş şarkılarını An Epic Symphony eşliğinde soğuk havaya rağmen hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Şahin, "Şarkılarımızı caz, modern ve batı havasıyla çalacağız. Doğu ve batıyı birleştirip farklı bir gece yaşayacağız. Güzel bir gün olacak bizim için" dedi. Tribute albüm hazırlığında olduğunu söyleyen sanatçı, "Kendi bestelerimden, büyük bir albüm yapacağız. Şimdiden çalışmalara başladık. Birçok sanatçı dostumuz bu albümde şarkılarımı seslendirecek" diye konuştu.