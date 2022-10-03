Trafo dayanmıyor! Tesla'nın süper bilgisayarı

Tesla, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AI Day etkinliğinde yeni süper bilgisayarı Dojo'yu tanıttı. Özel yapım süper bilgisayar, Tesla markalı araçlardan gelen görüntülerin analizleri konusunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Özel bilgisayar test aşamasında çalıştırıldığında bölgeye elektrik sağlayan trafo patladı. Bunun üzerine şirket, Dojo kabinlerine güç sağlamak için kendi yüksek güçlü soğutma ve güç sistemlerini geliştirmek zorunda kaldı.