Özge Gürel ve Kaan Yıldırım'ın yer aldığı 'Sipahi' dizisinde oynayan Nurettin Sönmez, talihsiz bir kaza geçirdi. 44 yaşındaki oyuncu, trafik kazası geçirdi. Kolundan ameliyat olan Sönmez, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Sönmez, "Bir kez daha aynısı olmuştu. Ertesi günü sete gidecekken başıma bir kaza gelmişti. Yine öyle oldu. Kolum, dirseğimle vurarak açmaya çalıştığım kilidi bozuk kapının camına girdi" notunu yazdı. Oyuncuya hayranları "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu.