Trafik isyanı

Dijitalde yayınlanacak olan 'Magarsus' dizisinde yer alacak olan oyuncu Çağlar Ertuğrul önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan'la Nişantaşı'ndaydı. Çift, City's AVM'de baş başa alışveriş turuna çıktı. Keyifli olduğu görülen çiften oyuncu, Nişantaşı trafiğinden dert yandı. Ertuğrul, "Nişantaşı trafiği çok fena olmuş. Cezaların artması lazım diye düşünüyorum. Trafik polislerinin işi çok zor, insanlar iki dakikalık işi var diye araçlarını yola bırakıp, kendi işini yapmak istiyor ama trafiği kilitliyor" dedi.