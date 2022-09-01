Trafiğe motosiklet çözümü

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yapıp sunduğu Survivor All Star yarışmasında geçen sezon yer alan Mert Öcal, Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, Amaya adlı mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yarışmada rakip olduğu Sude Burcu ile mutlu bir birlikteliği olan Öcal, trafik sorununu motosikletiyle çözdüğünü söyledi. Bebek'te oturan Öcal, "Motor alarak hem bebek trafiğinden hem de park etme sorunundan kurtuldum" dedi.