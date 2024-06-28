Trafiğe helikopterli çözüm

Rapçi Sefo, marka yüzü olduğu dondurma markası Algida'nın basın toplantısına yoğun trafiğe takılmamak için helikopterle katıldı. Karaköy'deki alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinliğe helikopterle havadan gelerek görenleri şaşırtan Sefo, "Benim için heyecanlı oldu. İstanbul'da trafik de vardı ve helikopterle geldik. Sevdim hoşuma gitti" dedi. Marka için hazırladığı şarkının klibinin yapay zeka ile yapıldığını ve kendisini süper kahraman gibi hissettiğini belirten Sefo "Klipte yapay zeka teknolojisini kullandık, bildiğim kadarıyla Türkiye'de yapay zeka ile yapılan ilk klip oldu. Bir süper kahraman ya da çizgi film kahramanı gibi hissettim" dedi.