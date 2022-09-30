Trabzon'da çocuk oldu

Başrolünde yer aldığı 'Güven Bana' filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Pelin Karahan, Trabzon'da çocuklarla buluştu. Bir deterjan markasının sosyal sorumluluk projesi kapsamında oyuncu, çocuklarla birlikte parkta oyunlar oynadı. Çocukluğuna dönen Karahan, miniklerle duvarda boyama yaptı. Oyuncu, "Bugünün en şanslı insanı olarak görüyorum kendimi. Bu sevinci, heyecanı, neşeyi çocuklarla birlikte yaşama fırsatım oldu" dedi.