VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Sadece hayatınızı kurtarın
Ukrayna'ya transfer için gitmişti! Gurbetçi futbolcu sığınakta mahsur kaldı
Kritik görüşme başladı
Bakan Nebati'den ilk yorum
Zafer Şahin: Bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan
"Bir ülke daha Ukrayna'ya girecek"
Dikkat çeken Yunanistan detayı
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat Mesajı
Gençler İstedi, TEKNOFEST Karadeniz'de Başvuru Süresi 7 Mart'a Uzatıldı
Rusya meğer bunu hesaba katmamış!
Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
"Daha fazla insanın ölmesini mi bekliyorsunuz?"
Altın alıp satacaklar dikkat!
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti
Dünya, Türkiye'nin dostluğunu unutmuyor!
Kiev ve Harkov'da yeniden patlama sesleri
Zelenski'yi öldürme emri verildi
İstanbullular dikkat!
Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna
Cesur Tülin
Yurt sulh cihanda sulh
Sevenlerinden dua istedi
28 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 11:30:00

Torun istiyorum

ABONE OL

Şarkıcı Sinan Akçıl, orkestra şefi babası Saim Akçıl ile birlikte Kadıköy Müze Gazhane'de genç müzisyenlere konferans verdi.

Şarkıcı Sinan Akçıl, orkestra şefi babası Saim Akçıl ile birlikte Kadıköy Müze Gazhane'de genç müzisyenlere konferans verdi. Babasıyla ilk kez konferans vereceğini söyleyen Akçıl, oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Baba Akçıl'a Sinan Akçıl'ın baba olmayı çok istediği hatırlatıldı. Bunun üzerine Saim Akçıl, "Ben de torun istiyorum ama Sinan bu konuda tembel" diyerek oğluna sitem etti.

Etiketler : Torun istiyorum Sinan Akçıl Saim Akçıl i
Şükran nişandan sonra değişti

Şükran nişandan sonra değişti
Babacı ikizler

Babacı ikizler
‘Bilmez'e akustik yorum

‘Bilmez'e akustik yorum
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma
Cannes'da ünlü olduğumu anladım

Cannes'da ünlü olduğumu anladım
Müzikalin geliri gençlerin eğitimine

Müzikalin geliri gençlerin eğitimine
Maskeler düştü

Maskeler düştü
Aşıklar yakayı ele verdi

Aşıklar yakayı ele verdi
İyi ki o telefonu duydum

İyi ki o telefonu duydum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER