Şarkıcı Sinan Akçıl, orkestra şefi babası Saim Akçıl ile birlikte Kadıköy Müze Gazhane'de genç müzisyenlere konferans verdi. Babasıyla ilk kez konferans vereceğini söyleyen Akçıl, oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Baba Akçıl'a Sinan Akçıl'ın baba olmayı çok istediği hatırlatıldı. Bunun üzerine Saim Akçıl, "Ben de torun istiyorum ama Sinan bu konuda tembel" diyerek oğluna sitem etti.

